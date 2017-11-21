Каррера: "Я доволен кампанией "Спартака" в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвел промежуточные итоги выступления команды в Лиге Чемпионов.

"Я доволен кампанией "Спартака" в Лиге чемпионов, потому что мы достигли минимальной задачи. Впереди ещё один матч в группе Лиги чемпионов. "Севилье" нужно выиграть сегодня, а потом мы сыграем свой матч с "Ливерпулем" и посмотрим, что будет дальше. Считаю, что "Спартак" максимально выложился. Результаты говорят сами за себя. Я доволен. Такой опыт даёт рост – как и всё, что происходило с нами в чемпионате в этом сезоне", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Напомним, что "Спартак" гарантировал себе как минимум третье место в группе и теперь точно сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

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