Каррера: "Я доволен результатом"

Наставник "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал ничью с "Марибором" (1:1).

"Я доволен результатом, чуть менее доволен качеством игры, было много ошибок. Не получилось забить. Как я всегда говорил, лучше создавать много моментов, чем не создавать совсем.

Знали, что они давят. Они проводили очень опасные контратаки, но мы смогли их сдержать" - приводят слова Карреры российские СМИ.

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