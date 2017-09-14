Каррера: "Я доволен результатом"

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Каррера: "Я доволен результатом"

Наставник "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал ничью с "Марибором" (1:1).

"Я доволен результатом, чуть менее доволен качеством игры, было много ошибок. Не получилось забить. Как я всегда говорил, лучше создавать много моментов, чем не создавать совсем.

Знали, что они давят. Они проводили очень опасные контратаки, но мы смогли их сдержать" - приводят слова Карреры российские СМИ.

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комментарии
Виктор

Спартак сыграл НЕ ПЛОХО! Чуток не хватило для победы! Взяли очко на выезде - хорошо, что не проиграли. Но ведь могли и выиграть. При такой игре, Спартаку можно СМЕЛО поставить 4 с плюсом. В целом, Спартак давил на соперника и второй тайм сыграл лучше первого. Удалось забить на выезде, но плохо, что ПРОПУСТИЛИ. Однако, НИЧЬЯ, в этом случае, лучше поражения! Было бы много шума, а так ничейные настроения будоражит умы болельщиков с надеждами на улучшение игры в следующих матчах! Можно отлично играть и ПРОИГРАТЬ, а можно играть на троечку и выиграть. Спартак сыграл в свою силу, но её не хватило для победы, но хватило для ничьи. Сказывается ПЛОХАЯ подготовка Спартака к сезону, а трансферные новички, только притираются, а когда заиграют, одному только Богу известно, а может и не заиграют. Каррере надо улучшить подготовку к матчам и на тренировках НАЖИМАТЬ на тактику и стратегию командной игры, с отработкой на поле взаимосвязи игроков атаки и обороны! Работы у Карреры много, только успевай РАЗГРЕБАТЬ, Время тренировок надо увеличить, но не с упором на физику, а с упором НА ТАКТИКУ ведения атакующей игры и игры в обороне. Один час тренировки в день ЭТО МИЗЕР! За это время НЕВОЗМОЖНО привить игрокам умение мыслить на поле и освоить ПРЕМУДРОСТИ тактических действий! Умственная работа намного сложнее физической, бегать научились, а вот думать НЕТ, отсюда и все ошибки в игре, которые накапливаются. В первом тайме игроки 12 раз ударили по воротам и НИ РАЗУ в створ. А потом хватаются за голову, куда их угораздило , С ДУРУ, засадить. Надо думать прежде чем УДАРИТЬ, а думать не умеют и вот вам результат - мимо ворот и по воробьям. Чем??? Каррера занимается на тренировках - НЕ ПОНЯТНО! Работы тренерской НЕ ВИДНО! При соответствующей подготовке, я уверен, Спартак бы выиграл, а не вымучил НИЧЬЮ.

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