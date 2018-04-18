Каррера: "Я готов к увольнению"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о своем возможном увольнении после вылета команды из Кубка России.

"Я готов к увольнению. Я выполняю свою работу при хорошей или плохой участи, но я ее делаю. Как в таких случаях поступали римские императоры? Они сразу вставали с колен, поражения оставались в прошлом. Нужно всегда смотреть вперед", - цитирует наставника "красно-белых" sport24.ru.

Напомним, "Тосно" обыграло "Спартак" в серии пенальти. | soccernews.ru