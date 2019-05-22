Каррера: "Я хотел бы тренировать в России, мне понравилось"

Теги массимо каррераантонио контеспартак москва

Каррера: "Я хотел бы тренировать в России, мне понравилось"

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сказал, что хотел бы возглавить российский клуб. Об этом сообщает Napoli Magazine.

Кроме того, итальянец отметил, что он, возможно, будет работать с Антонио Конте.

"Пока нет точного решения буду ли я работать с Конте. Я буду рассматривать этот вариант, когда поступит предложение. Сейчас я хотел бы тренировать в России, мне понравилось Но, если мне позвонит Конте, это будет проблемой", - сказал Конте. 

Каррера два года возглавлял московский "Спартак". За это время с командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

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