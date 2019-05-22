Каррера: "Я хотел бы тренировать в России, мне понравилось"

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сказал, что хотел бы возглавить российский клуб. Об этом сообщает Napoli Magazine.

Кроме того, итальянец отметил, что он, возможно, будет работать с Антонио Конте.

"Пока нет точного решения буду ли я работать с Конте. Я буду рассматривать этот вариант, когда поступит предложение. Сейчас я хотел бы тренировать в России, мне понравилось Но, если мне позвонит Конте, это будет проблемой", - сказал Конте.

Каррера два года возглавлял московский "Спартак". За это время с командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

А еще: "Челси" назвал "Ювентусу" цену на Сарри| http://soccernews.ru