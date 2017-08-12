Каррера: "Я не обращаю внимания на результат"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о матче шестого тура чемпионата России против ЦСКА.

"Прошлый сезон уже завершился. Сегодня, кроме последних шести минут, ничего не могу предъявить своей команде. Мы играли против сильного соперника. Затруднили ему игру. Мы создавали моменты, которые не реализовали. В последние минуты не смогли проконтролировать ситуацию, которая привела к двум пропущенным мячам. Но я не могу упрекнуть ребят - они отдались максимально. К сожалению, в данный момент этого максимума не хватает, нужно показывать больше. Команда всегда отдаётся полноценно, борется. Я не обращаю внимания на результат, смотрю на индивидуальные выступления каждого игрока" - сказал Каррера.

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