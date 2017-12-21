Каррера: "Я не удивился, если бы меня уволили после матча с "Тосно"

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Каррера: "Я не удивился, если бы меня уволили после матча с "Тосно"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера дал оценку неудачной игре команды в начале сезона.

"Сам я не собирался подавать в отставку, ибо был уверен, что мы преодолеем временные трудности. Ну, а клуб, разумеется, мог принять любое решение. Особенно после матча с "Тосно" ("Спартак" вел по ходу матча 2:0 и, оставшись в большинстве, упустил победу на последних минутах), в котором мы умудрились упустить победу в большинстве. Если бы меня уволили после такого результата, я бы не удивился.

Как мы умудрились тогда не выиграть? Бывают в жизни вещи, которые трудно объяснить… В том матче мы, конечно, достигли дна, но ведь смогли же в итоге выплыть на поверхность, а это самое главное!

Чем объясню неудачный старт "Спартака"? Мы с ходу выиграли Суперкубок России, но вот уже матч с "Динамо" вышел нам боком. В нем не хватило ни сил, ни эмоций. Бессмысленно скрывать, что в начале сезона частенько недоставало прошлогоднего заряда, да еще нас накрыла череда серьезных травм.

Добавим к этому, что на действующего чемпиона ложится двойная ответственность, что против него играют с особым настроем – вот и получим дополнительные сложности для "Спартака". Короче говоря, вырос целый клубок проблем – как объективных, так и субъективных", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Напомним, что после 20 туров "Спартак" занимает третье место в Премьер-лиге.

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