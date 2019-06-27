Каррера: "Я никогда не возглавлю в ЦСКА"
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что он никогда не возглавит ЦСКА, даже если его пригласят в армейский клуб.
"Я бы никогда не возглавил ЦСКА. Эта команда - исторический соперник "Спартак". Поэтому я бы ни за что не предал фанатов "красно-белых". Впрочем, я бы хотел вернуться в Россию и вновь там поработать. У меня отличные воспоминания об этой стране. Там мне удалось добиться хороших результатов. Я открыт для предложений, но пока что мне никто не звонил", - цитирует Карреру ITASportPress.
Напомним, что 55-летний Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под руководством итальянского специалиста клуб становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Наставник был отправлен в отставку 22 октября 2018 года после домашнего поражения от тульского "Арсенала" (2:3).
Не пропустите: Каррера: "Спартак" ошибся, когда уволил меня". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ПСЖ предложил "Милану" и "Интеру" купить Паредеса
-
1
"Локомотив" одержал волевую победу в результативном матче с чешским клубом
-
2
Кокорин из тюрьмы написал письмо болельщикам
-
1
"Лион" договорился о переходе чемпиона мира-2018
-
9
Вице-президент "Барселоны": "Любой хочет перейти в наш клуб, так как у нас играет лучший футболист в истории"
-
28
Бузова: "Я с детства болею за "Барселону" и "Зенит"
-
1
Каррера: "Я никогда не возглавлю в ЦСКА"
-
1
Ривалдо рассказал, как Неймару вернуть расположение фанатов "Барселоны"
-
2
Памела Андерсон обвинила в домашнем насилии чемпиона мира-2018
-
1
Отец форварда "Ювентуса": "Его дом - это "Интер"
-
2
Каррера отказался возглавить иранский клуб
-
"Интер" заплатить более 20 миллионов евро за хавбека "Герты"
-
4
"Матч ТВ" поднял цену на трансляции матчей чемпионата России
-
Экс-защитник "Барселоны" Бартра может перейти в "Рому"
-
"Сочи" нацелился на шестерых игроков "Зенита"
-
Самедов в ближайшее время может завершить карьеру
-
4
Каррера: "Спартак" ошибся, когда уволил меня"
-
Появилась новая информация о состоянии травмированного Аиртона
-
Двое молодых игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Австрии
-
Эрнани может перейти из "Зенита" в бразильский клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20