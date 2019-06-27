Каррера: "Я никогда не возглавлю в ЦСКА"

1 Теги спартак москвацска москвамассимо каррера

Каррера: "Я никогда не возглавлю в ЦСКА"
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что он никогда не возглавит ЦСКА, даже если его пригласят в армейский клуб.

"Я бы никогда не возглавил ЦСКА. Эта команда - исторический соперник "Спартак". Поэтому я бы ни за что не предал фанатов "красно-белых". Впрочем, я бы хотел вернуться в Россию и вновь там поработать. У меня отличные воспоминания об этой стране. Там мне удалось добиться хороших результатов. Я открыт для предложений, но пока что мне никто не звонил", - цитирует Карреру ITASportPress.

Напомним, что 55-летний Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под руководством итальянского специалиста клуб становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Наставник был отправлен в отставку 22 октября 2018 года после домашнего поражения от тульского "Арсенала" (2:3).

Не пропустите: Каррера: "Спартак" ошибся, когда уволил меня". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Что он не воглавит "в ЦСКА"?Копирайтеры,грамотность нужно подтягивать!А то Пьянь всех заставит писать диктант!

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Каррера: "Спартак" ошибся, когда уволил меня"

Каррера: "Спартак" ошибся, когда уволил меня"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов