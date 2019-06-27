Каррера: "Я никогда не возглавлю в ЦСКА"



Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что он никогда не возглавит ЦСКА, даже если его пригласят в армейский клуб.

"Я бы никогда не возглавил ЦСКА. Эта команда - исторический соперник "Спартак". Поэтому я бы ни за что не предал фанатов "красно-белых". Впрочем, я бы хотел вернуться в Россию и вновь там поработать. У меня отличные воспоминания об этой стране. Там мне удалось добиться хороших результатов. Я открыт для предложений, но пока что мне никто не звонил", - цитирует Карреру ITASportPress.

Напомним, что 55-летний Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под руководством итальянского специалиста клуб становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Наставник был отправлен в отставку 22 октября 2018 года после домашнего поражения от тульского "Арсенала" (2:3).

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