Каррера: "Я предпочитаю один раз проиграть 0:5, чем пять раз 0:1"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал поражение своей команды от "Зенита" (1:5) в матче 4-го тура чемпионата России.

"Я предпочитаю один раз проиграть 5:0, чем пять раз 1:0. Когда тебе забивают пять голов, надо остановиться, задуматься, и сделать выводы, чтобы такое больше не повторилось.

Закрывает ли ошибка Реброва для него путь в основу? Нет. Не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Кто играет в футбол, имеет право на ошибку. В первом тайме мы играли хорошо, но мы совершили две ошибки, "Зенит" ими воспользовался и забил. В первом тайме у нас получалось сдерживать их давление, были две индивидуальные ошибки, которые позволили им забить.

В первом тайме мы играли в хороший футбол, я повторюсь. Естественно, когда ты ведешь, у тебя другой настрой, другой толчок изнутри. Кто играет в футбол, тот ошибается. Если бы никто не ошибался, счёт всегда был бы 0:0. К сожалению, ошиблись мы. Команда может проигрывать какие-то матчи, но никогда нельзя терять голову. Мне абсолютно не нравится то, что произошло", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Напомним, что после четырех туров "Спартак" занимает лишь десятое место в Премьер-лиге.

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