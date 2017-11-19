Каррера: "Я устанавливаю правила для игроков и я первый их соблюдаю"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о том, за счет его команда может достичь успеха.

"Когда победили - это мы молодцы. Когда проиграли - это я плохой. Я устанавливаю правила для игроков, но я - первый, кто их соблюдает. Чтобы стать победителем, нужно соблюдать правила", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, Каррера назвал игрока "Спартака", которого можно сравнить с Роналду. | soccernews.ru