Каррера: "Я устанавливаю правила для игроков и я первый их соблюдаю"

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Каррера: "Я устанавливаю правила для игроков и я первый их соблюдаю"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о том, за счет его команда может достичь успеха.

"Когда победили - это мы молодцы. Когда проиграли - это я плохой. Я устанавливаю правила для игроков, но я - первый, кто их соблюдает. Чтобы стать победителем, нужно соблюдать правила", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, Каррера назвал игрока "Спартака", которого можно сравнить с Роналду. | soccernews.ru

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