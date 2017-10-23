Каррера: "Я всегда был маменькиным сынком"



Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о своем отношении к семье.

"Родители привили мне щепетильное отношение к семье, жизни и деньгам. Я не тот человек, который будет разбрасываться финансами. Я бросил школу, когда начал заниматься футболом.

Они поддержали мое решение. Они сделали меня тем, кем я являюсь. Всегда был маменькиным сынком. Моя жена — великолепная мать. Сходство между ними есть, но внешне я бы не сказал, что они похожи. Есть сходство в том, что они дали семьям", - приводит слова Карреры RT.

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