Каррера ярко высказался о дерби "Спартак" - ЦСКА
Фото: инстаграм Массимо Карреры
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги между "красно-белыми" и ЦСКА. Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 1:0.
"Я смотрел дерби после удаления игрока ЦСКА. Как всегда, дерби выдалось упорным, было много борьбы и единоборства. Матч шел до первого гола, поэтому "Спартак" победил, потому что забил этот гол. На этом этапе сезона важны только 3 очка. "Спартак" понимает это", - приводит слова Карреры Sport24.
Напомним, что ЦСКА играл вдесятером полтора тайма из-за удаления Ильзата Ахметова. Единственный гол в начале второго тайма забил Джордан Ларссон.
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