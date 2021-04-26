Каррера ярко высказался о дерби "Спартак" - ЦСКА

Фото: инстаграм Массимо Карреры

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги между "красно-белыми" и ЦСКА. Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 1:0.

"Я смотрел дерби после удаления игрока ЦСКА. Как всегда, дерби выдалось упорным, было много борьбы и единоборства. Матч шел до первого гола, поэтому "Спартак" победил, потому что забил этот гол. На этом этапе сезона важны только 3 очка. "Спартак" понимает это", - приводит слова Карреры Sport24.

Напомним, что ЦСКА играл вдесятером полтора тайма из-за удаления Ильзата Ахметова. Единственный гол в начале второго тайма забил Джордан Ларссон.

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