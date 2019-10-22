Каррера ярко высказался о Сарри

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире "Матч ТВ" сказал, что наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри отлично справляется со своей работой в новой команде.

Напомним, 60-летний специалист возглавил туринский клуб этим летом, сменив на посту Массимилиано Аллегри.

"Сарри очень хорошо работает. Многие не верили в то, что он сразу сможет вывести команды на высокий уровень. Однако он сразу вошел в работу, команда хорошо его приняла. Думаю, он добьется высоких результатов.

Сарри изменил стиль игры "Юве". Игроки быстрее переходят в атаку, чем при Аллегри", - сказал Каррера.

"Ювентус" после 8 туров Серии А возглавляет турнирную таблицу Серии А.

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