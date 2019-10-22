Каррера ярко высказался о Сарри
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире "Матч ТВ" сказал, что наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри отлично справляется со своей работой в новой команде.
Напомним, 60-летний специалист возглавил туринский клуб этим летом, сменив на посту Массимилиано Аллегри.
"Сарри очень хорошо работает. Многие не верили в то, что он сразу сможет вывести команды на высокий уровень. Однако он сразу вошел в работу, команда хорошо его приняла. Думаю, он добьется высоких результатов.
Сарри изменил стиль игры "Юве". Игроки быстрее переходят в атаку, чем при Аллегри", - сказал Каррера.
"Ювентус" после 8 туров Серии А возглавляет турнирную таблицу Серии А.
А еще: "Локомотив" сенсационно обыграл "Ювентус" в Юношеской лиге УЕФА| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" уступил "Ювентусу", хотя выиграл первый тайм
-
"Тоттенхэм" впервые в истории забил три гола в первом тайме Лиги Чемпионов
-
"Шахтер" и "Динамо" Загреб не смогли выявить победителя в матче ЛЧ
-
Мората помог "Атлетико" обыграть "Байер" в матче Лиги Чемпионов
-
Экс-игрок сборной Италии Тьяго Мотта возглавил "Дженоа"
Лента новостей
-
Агуэро и Стерлинг помогли "Манчестер Сити" разгромить "Аталанту" в ЛЧ
-
ПСЖ разгромил "Брюгге", "Реал" минимально обыграл "Галатасарай" в Лиге Чемпионов
-
"Локомотив" уступил "Ювентусу", хотя выиграл первый тайм
-
Мбаппе стал самым молодым игроком, забивший 15 голов в Лиге Чемпионов
-
Лэмпард поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с "Аяксом"
-
"Тоттенхэм" впервые в истории забил три гола в первом тайме Лиги Чемпионов
-
Салах вернулся в состав "Ливерпуля" перед матчем ЛЧ с "Генком"
-
Каррера высказался о возможном возвращении в РПЛ
-
Рамос побил рекорд Роберто Карлоса в Лиге Чемпионов
-
Зинченко пропустит матч с "Аталантой" из-за травмы колена
-
Каррера ярко высказался о Сарри
-
"Шахтер" и "Динамо" Загреб не смогли выявить победителя в матче ЛЧ
-
Семин рассказал об изменениях в составе "Локомотива" перед матчем с "Ювентусом"
-
Мората помог "Атлетико" обыграть "Байер" в матче Лиги Чемпионов
-
Экс-игрок сборной Италии Тьяго Мотта возглавил "Дженоа"
-
Клопп: "Генк" - действительно хорошая команда, будет нелегко"
-
Дзюба обратился к болельщикам "Зенита" перед матчем ЛЧ с "Лейпцигом"
-
Умтити не попал в заявку "Барселоны" на матч ЛЧ со "Славией" из-за травмы
-
Смольников вернулся в общую группу "Зенита"
-
Ройс пропустит матч "Боруссии" с "Интером"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|8
|22
|2
|Интер Милан
|8
|21
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Кальяри
|8
|14
|6
|Рома
|8
|13
|7
|Лацио
|8
|12
|8
|Парма
|8
|12
|9
|Фиорентина
|8
|12
|10
|Торино
|8
|10
|11
|Удинезе
|8
|10
|12
|Милан
|8
|10
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Хеллас Верона
|8
|9
|15
|Брешия
|7
|7
|16
|Лечче
|8
|7
|17
|Сассуоло
|7
|6
|18
|СПАЛ
|8
|6
|19
|Дженоа
|8
|5
|20
|Сампдория
|8
|4