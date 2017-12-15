Каррера: "За полтора года в России я ни разу не сталкивался с расизмом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что он не сталкивался с проявлениями расизма в России.

"За все 18 месяцев, что я живу в России, я ни разу не сталкивался с проявлениями расизма. Да, наши фанаты очень горячие и они многого требуют от команды, но я не знаю случаев, связанных с расизмом или оскорблением иностранных игроков", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Напомним, что Каррера возглавил "Спартак" в 2016 году и в первом же своем сезоне привел клуб к чемпионскому титулу.

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