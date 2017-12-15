Каррера: "За полтора года в России я ни разу не сталкивался с расизмом"

Теги спартак москвамассимо каррера

Каррера: "За полтора года в России я ни разу не сталкивался с расизмом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что он не сталкивался с проявлениями расизма в России. 

"За все 18 месяцев, что я живу в России, я ни разу не сталкивался с проявлениями расизма. Да, наши фанаты очень горячие и они многого требуют от команды, но я не знаю случаев, связанных с расизмом или оскорблением иностранных игроков", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Напомним, что Каррера возглавил "Спартак" в 2016 году и в первом же своем сезоне привел клуб к чемпионскому титулу.

Не пропустите: Гулиев вернулся в "Спартак". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Реал" сразится с "Гремио" в финале клубного чемпионата мира

"Реал" сразится с "Гремио" в финале клубного чемпионата мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов