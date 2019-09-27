Каррера заявил, что готов поработать с серьезной командой Италии

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Каррера заявил, что готов поработать с серьезной командой Италии

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сказал, что готов рассмотреть любые предложения о работе. Об этом информирует Tuttomercatoweb.

"Хотел бы я работать в Италии? Я готов к любым предложениям. Конечно работать в Италии было бы для меня отличным вариантом, однако все зависит от проекта. Сначала нужно оценить потенциал предложения. Я бы хотел работать с серьезной командой", - сказал Каррера.

Напомним, итальянец находится без работы с октября 2018 года. Последним клубом, который он возглавлял, был московский "Спартак", который выиграл чемпионат и Суперкубок России под руководством 55-летнего Карреры.

Не пропустите: Каррера прокомментировал информацию о возможном назначении в один из клубов РПЛ| http://soccernews.ru

 
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