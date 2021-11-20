Каррера заявил о готовности вернуться к работе

Фото инстаграм Массимо Карреры

Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о своём желании вернуться к тренерской деятельности.

"Я готов, жду интересного предложения", - цитирует итальянского специалиста Tuttomercatoweb.

57-летний Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года и взял с командой два трофея.

Впоследствии тренер работал в АЕКе и "Бари". С апреля он остаётся без клуба.

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