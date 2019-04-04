Каррера заявил о готовности возглавить "Ювентус"

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера не против вновь поработать с "Ювентусом".

"Я уже входил в тренерский штаб "Ювентуса" и мне посчастливилось работать вместе с Антонио Конте. Думаю я готов вернуться в клуб", - приводит слова Карреры Cisiamo.

Каррера входил в тренерский штаб "Ювентуса" с 2009 по 2014 год. В "Спартаке" итальянец проработал с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб выиграл Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" может уволить Массимилиано Аллегри, если клуб не выиграет Лигу Чемпионов.

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