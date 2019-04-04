Каррера заявил о готовности возглавить "Ювентус"
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера не против вновь поработать с "Ювентусом".
"Я уже входил в тренерский штаб "Ювентуса" и мне посчастливилось работать вместе с Антонио Конте. Думаю я готов вернуться в клуб", - приводит слова Карреры Cisiamo.
Каррера входил в тренерский штаб "Ювентуса" с 2009 по 2014 год. В "Спартаке" итальянец проработал с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб выиграл Суперкубок России.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" может уволить Массимилиано Аллегри, если клуб не выиграет Лигу Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|81
|2
|Наполи
|30
|63
|3
|Интер Милан
|30
|56
|4
|Милан
|30
|52
|5
|Аталанта
|29
|48
|6
|Лацио
|29
|48
|7
|Рома
|30
|48
|8
|Торино
|30
|48
|9
|Сампдория
|30
|45
|10
|Фиорентина
|30
|39
|11
|Дженоа
|30
|33
|12
|Кальяри
|30
|33
|13
|Парма
|30
|33
|14
|Сассуоло
|29
|32
|15
|СПАЛ
|30
|32
|16
|Удинезе
|29
|29
|17
|Эмполи
|30
|28
|18
|Болонья
|29
|27
|19
|Фрозиноне
|30
|20
|20
|Кьево
|29
|11