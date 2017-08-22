Каррера займется трансферами "Спартака"

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Каррера займется трансферами "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера будет заниматься трансферной политикой, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, руководство "красно-белых" приняло решение доверить наставнику все вопросы по комплектованию команды до закрытия летнего трансферного окна. Помогать Каррера будет известный итальянский агент Марко Трабукки.

Стоит отметить, что ранее трансферами "Спартака" занимался вице-президент клуба Наиль Измайлов, который не сумел выполнить задачу по усилению состава команды.

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