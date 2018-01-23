Каррера: "Жду ответа относительно будущего Максимовича"

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Каррера: "Жду ответа относительно будущего Максимовича"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Карерра высказался о возможном подписании его клубом защитника итальянского "Наполи" Николы Максимовича.

"Максимович? Я жду ответа от "Спартака", который ведет переговоры с "Наполи". Это интересный футболист. Однако пока мы заинтересованы только в его аренде, поскольку многое нужно еще оценить. Я жду ответа относительно того, удастся ли нам усилиться этим игроком", - цитирует наставника "красно-белых" ITASportPress.

Напомним, "Спартак" поборется с "Зенитом" за хавбека "Монпелье". | soccernews.ru

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