Каррера: "Желания уйти из "Спартака" не было"

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Каррера: "Желания уйти из "Спартака" не было"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера опроверг домыслы о появлении у него желания покинуть команду.

"Желания уйти из "Спартака" не было. Никогда об этом не задумывался. Да, была ситуация, когда я хотел понять: команда на моей стороне или нет. Когда я понял, что она со мной, все сомнения ушли прочь. И после этого мы выдали беспроигрышную серию в чемпионате и до последнего боролись за титул. Мы вышли в плей-офф Лиги Европы, хотя вполне могли пробиться в 1/8 финала Лиги Чемпионов", - цитирует наставника "красно-белых" Российская газета.

Напомним, Каррера прокомментировал итоги жеребьевки ЛЧ для "Спартака". | soccernews.ru

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