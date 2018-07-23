Каррера: "Жребий стоит признать удовлетворительным"
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера дал комментарий по жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
"Жребий стоит признать удовлетворительным. Никто не говорит, что будет легко против ПАОКа или "Базеля", но с "Бенфикой" пришлось бы сложнее. Начинаем внимательно изучать потенциальных соперников - в ближайшее время наш наблюдатель слетает на матч греков. Пока не очень хорошо знаком с текущим состоянием двух этих команд.
Разумеется, ставим задачу пройти этот раунд, сделаем для этого все возможное. Мы продуктивно провели два сбора, настрой - позитивный", - цитирует наставника "красно-белых" СЭ.
Напомним, Зобнин также прокомментировал итоги жеребьевки для "Спартака". | soccernews.ru
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