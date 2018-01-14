Каррера: "Знали, что у Романа Еременко есть брат, который играет в футбол и играет неплохо"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал ситуацию с возможным подписанием его клубом полузащитника швейцарского "Базеля" Сергея Еременко.

"Знали, что у Романа есть брат, который играет в футбол и играет неплохо. Нам повезло, что Марко Трабукки знал Романа, и мы смогли пригласить Сергея на просмотр. Аттила Мальфатти имел информацию о нем. Некоторое время назад, когда Аттила работал в "Ювентусе", туринский клуб был заинтересован в приглашении Сергея.

Мы провели всего пару занятий. Ничего особенного в тактическом и техническом плане не делали. Но 19-летний парень без всякого страха тренируется со взрослыми мужиками… Видно, что у него есть определенные качества. До конца сбора рассмотрим варианты по будущему Еременко в "Спартаке", - цитирует наставника "красно-белых" 8news.

Напомним, Каррера прокомментировал интерес "Спартака" к Вериссимо. | soccernews.ru