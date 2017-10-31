Каррера: "Зобнин еще не закончил восстановление"

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Каррера: "Зобнин еще не закончил восстановление"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о состоянии травмированных игроков, которые прилетели в Испанию на матч 4-го тура  группового турнира Лиги Чемпионов против "Севильи".

"Зобнин приехал не для того, чтобы играть. Его нет в заявке, он еще не закончил восстановление. По Зе Луишу и Ещенко решим в день матча", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Напомним, что 24-летний Зобнин получил тяжелую травму колена летом и с тех пор на поле не выходил.

Не пропустите: Каррера: "Спартак" выйдет на поле, чтобы победить "Севилью". | http://soccernews.ru

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