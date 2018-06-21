Каррера: "Зобнин готов играть в любом сильном чемпионате"

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Каррера: "Зобнин готов играть в любом сильном чемпионате"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера оценил перспективы полузащитника своей команды Романа Зобнина заиграть в Европе.

"Считаю, что Зобнин - игрок столь же высокого класса, как и Головин. Уверен, что он вполне может играть на подобном уровне. Он готов играть в Англии, Италии или любом другом сильном чемпионате", - цитирует наставника "красно-белых" Чемпионат.

Напомним, Каррера считает, что Роналду идет к своему шестому "Золотому мячу". | soccernews.ru

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