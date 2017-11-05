Каррера: "Зобнин вернется после матчей сборных"

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Каррера: "Зобнин вернется после матчей сборных"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о том, когда на поле вернется полузащитник Роман Зобнин.

"Присутствие на поле Зе Луиша имеет большое значение. А скоро еще Зобнин вернется. И мы вернемся к составу прошлого чемпионата. Все это огромные плюсы для "Спартака". Когда ждать Зобнина в заявке? После паузы на матчи сборных он точно будет в обойме", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Напомним, что 23-летний Зобнин получил разрыв крестообразных связок колена 5 июня в матче за сборную России и с тех пор на поле не выходил.

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