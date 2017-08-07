Каррик: "Мхитарян будет играть большую роль для "Манчестер Юнайтед" в новом сезоне"

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик высказался о роли своего одноклубника Генриха Мхитаряна для команды.

"Генрих - фантастический игрок, и мы уже видели его прогресс в прошлом сезоне, когда он приспособился к лиге. Он будет играть большую роль в этом сезоне, потому что он - потрясающий футболист", - цитирует 36-летнего хавбека Mirror.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов заплатить сумму отступных за ключевого хавбека "Барселоны". | soccernews.ru