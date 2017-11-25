Каррик может войти в тренерский штаб "Манчестер Юнайтед"

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Каррик может войти в тренерский штаб "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что Майкл Каррик может войти в его тренерский штаб.

"Каррик-человек важнее Каррика-игрока. Мы дали ему время расслабиться, отдохнуть, собраться с мыслями, чтобы решить, когда он хочет играть, а когда захочет остановиться. Он знает, что в моем тренерском штабе есть место для него, если, конечно, Майкл захочет. Но этого хочу я и руководство клуба, будущее Каррика с "МЮ".

Майкл хочет играть до конца текущего сезона, сейчас он чувствует себя хорошо и тренируется с нами. Это еще один вариант на поле, нам нужны игроки, а Майкл рвется в бой, так что я им доволен" - приводит слова Моуринью FourFourTwo.

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