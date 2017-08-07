Каррик: "МЮ" повезло, что Матич согласился на переход"

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Каррик: "МЮ" повезло, что Матич согласился на переход"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик в преддверии матча за Суперкубок УЕФА поделился мнением о новичке клуба Неманье Матиче.

"Это важный матч. Мы через многое прошли, чтобы оказаться в числе участников битвы. Поэтому концентрация на уровне. Завоевание такого трофея станет отличным началом сезона. Я точно не помню, но вряд ли кому-то из команды удавалось победить в Суперкубке.

Матич отличный футболист, "МЮ" повезло, что он согласился на переход. Неменья отлично знает, что такое АПЛ, ведь в "Челси" он выполнял ключевую роль. Поэтому он сможет стать ключевой фигурой команды на ближайшие годы" - приводит слова Каррика сайт UEFA.

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