Каррик назвал причину, почему он оставил Роналду в запасе в матче с "Челси"
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик рассказал, почему он принял решение оставить в запасе португальского нападающего Криштиану Роналду в матч 13-го тура чемпионата Англии с "Челси".
"Я внес немного изменений, чтобы освежить ситуацию. Роналду выделяется на скамейке запасных. Мы хорошо поговорили с Криштиану, он в порядке", – приводит слова Каррика журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 15 матчей, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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