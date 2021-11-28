Каррик назвал причину, почему он оставил Роналду в запасе в матче с "Челси"

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Каррик назвал причину, почему он оставил Роналду в запасе в матче с "Челси"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик рассказал, почему он принял решение оставить в запасе португальского нападающего Криштиану Роналду в матч 13-го тура чемпионата Англии с "Челси".

"Я внес немного изменений, чтобы освежить ситуацию. Роналду выделяется на скамейке запасных. Мы хорошо поговорили с Криштиану, он в порядке", – приводит слова Каррика журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 15 матчей, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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