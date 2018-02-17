Каррик назвал своего преемника в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик назвал своего преемника из числа воспитанников клуба.

"Знаю, что однажды Мактоминей займёт моё место, и это не то, чего я бы боялся, потому что очень важно не закрывать глаза на будущее, и Скотт определённо станет им. Это моя обязанность - сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь ему. У Мактоминея есть всё для того, чтобы провести действительно хорошую карьеру. Он готов учиться и слушать. Такое отношение - одно из самых важных качеств для молодого футболиста" - приводит слова Каррика официальный сайт "красных дьяволов".

21-летний Мактоминей в этом сезоне сыграл за "МЮ" 12 матчей во всех турнирах. Что касается 36-летнего Каррика, то он собирается летом завершить карьеру.

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