Каррик недоволен ничьей с "Челси"
Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик прокомментировал результат матча 13-го тура АПЛ против "Челси".
Напомним, что "красные дьяволы" открыли счёт в начале второго тайма, однако затем пропустили с пенальти - в итоге ничья 1:1.
"Честно говоря, я испытываю разочарование. Это логично, учитывая, что мы упустили победу, хотя вели в счёте. Я горжусь футболистами за то, как команда провела эту неделю. Мы в непростой ситуации, но постарались добиться максимума. Впрочем, горьковатое послевкусие всё равно осталось. Плюс я не думаю, что арбитр поступил правильно, назначив пенальти в наши ворота", - приводит слова Каррика BBC.
Стоит отметить, что "МЮ" победил и сыграл вничью после смены тренера.
Не пропустите: Роналду ярко отреагировал на ничью между "Манчестер Юнайтед" и "Челси". | http://soccernews.ru
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