Капитан английского "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик объявил о завершении своей карьеры игрока, информирует goal.com.

"Наступает время, когда, как бы это ни было печально, тело говорит, что пришло время прекратить играть в футбол", - сказал 36-летний хавбек, для которого текущий сезон станет последним в качестве футболиста.

За карьеру Каррик выступал всего за три клуба - "Вест Хэм", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", где он и добился наибольшей славы, выиграв с "красными дьяволами" в общей сложности 18 трофеев.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется защитником дортмундской "Боруссии". | soccernews.ru