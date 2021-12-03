Каррик объявил об уходе из "Манчестер Юнайтед" после 15 лет в клубе

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Каррик объявил об уходе из "Манчестер Юнайтед" после 15 лет в клубе

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте подтвердил, что Майкл Каррик покидает клуб.

40-летний специалист отдал "красным дьяволам" 15 лет своей игровой и тренерской карьеры.

С 2006 по 2018 год англичанин выступал за "МЮ" в качестве футболиста, а после завершения карьеры входил в тренерские штабы Жозе Моуринью и Уле Гуннара Сульшера.

После увольнения норвежца Каррик стал временным наставником "Юнайтед" и ни разу не проиграл в трёх матчах - две победы и ничья. Уход Майкла обусловлен назначением нового главного тренера Ральфа Рангника.

Не пропустите: Стало известно, когда Рангник приступит к своим обязанностям в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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