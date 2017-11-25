Каррик перенёс операцию на сердце

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Каррик перенёс операцию на сердце

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик в своём твиттере рассказал, почему он надолго угодил в лазарет.

Напомним, что 36-летний футболист не выходит на поле с 20 сентября.

"Хочу прояснить ситуацию со своим здоровьем, потому что многие интересовались, почему я не играл последние пару месяцев. После того как я странно почувствовал себя во втором тайме матча с "Бертоном" в сентябре, я прошёл серьёзные тесты. У меня диагностировали сердечную аритмию, поэтому мне пришлось пройти процедуру сердечной абляции. Сейчас со мной всё в порядке. Хочу заверить всех, что я здоров и вернулся к тренировкам с командой. Сейчас работаю над формой, чтобы побороться за место в составе" - написал Каррик в микроблоге.

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