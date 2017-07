Каррик: "Руни был убийственно хорош с самого первого дня в "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик попрощался с нападающим Уэйном Руни.

Напомним, что лучший бомбардир в истории "МЮ" вернулся в "Эвертон".

"Убийственно хорош был с самого первого дня. Великолепно. Были взлеты и падения, но мы двигались вперед. Буду скучать по нему. Удачи", - написал Каррик в Twiiter.

Blew me away by how good he was from day 1. Outrageous. Had ups n downs but what a ride we've been on. Gonna miss him. Good luck Pal #Legend pic.twitter.com/fh0JEEUUBU