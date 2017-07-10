Каррик: "Руни был убийственно хорош с самого первого дня в "МЮ"

Теги манчестер юнайтедмайкл каррикуэйн руниэвертон

Каррик: "Руни был убийственно хорош с самого первого дня в "МЮ"Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик попрощался с нападающим Уэйном Руни.

Напомним, что лучший бомбардир в истории "МЮ" вернулся в "Эвертон".

"Убийственно хорош был с самого первого дня. Великолепно. Были взлеты и падения, но мы двигались вперед. Буду скучать по нему. Удачи", - написал Каррик в Twiiter. 

| http://soccernews.ru

 

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