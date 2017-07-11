Каррик стал новым капитаном "Манчестер Юнайтед"

Новым капитаном "Манчестер Юнайтед" назначен полузащитник Майкл Каррик, сообщает официальный твиттер клуба.

Каррик, по прозвищу Каррас, сменил на этом посту нападающего Уэйна Руни, который перешел в "Эвертон".

35-летний Каррик выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2006 года, провел за клуб 314 матчей и забил 17 голов.

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