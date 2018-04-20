Каррик ушел из сборной Англии из-за депрессии

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Каррик ушел из сборной Англии из-за депрессииПолузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик рассказал, что о том, по каким причинам он отказался играть за сборную Англии в 2010 году.

По словам футболиста, причиной его ухода из команды стала депрессия.

"Я был в команде на протяжении долгого времени, и мне было трудно уезжать вместе со сборной. Я мог без проблем уехать на три недели с "Манчестер Юнайтед" во время предсезонной подготовки, но с национальной командой это было удручающе.

Это подавляло меня, так что после чемпионата мира в Южной Африке я подумал: "Я не могу продолжать делать это". Люди будут говорить: "Возьми себя в руки и будь благодарен за предоставленную возможность", и я понимаю это. Понимаю, что был в привилегированном положении, но для меня это было очень трудно и я не мог продолжать.

Я, вероятно, был на грани… Да, я был подавлен время от времени. Да, я сказал: "Послушайте, пожалуйста, больше не вызывайте меня в сборную", - сказал он.

Читайте: Каррик объявил о завершении своей карьеры  | http://soccernews.ru

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