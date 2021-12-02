Каррик ярко высказался о прессинге Роналду

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Каррик ярко высказался о прессинге Роналду

Фото твиттер Криштиану Роналду

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик поделился мнением о действиях форварда Криштиану Роналду в прессинге.

"Роналду не любит прессинговать? Возможно, это миф. А может, так и есть. В течение карьеры Криштиану успешно играл за разные команды с разными стилями и при этом постоянно забивал. Не сомневаюсь, что он продолжит делать это", - приводит слова Каррика ESPN.

В текущем сезоне 36-летний Роналду забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 15 играх за "МЮ".

Не пропустите: Роналду опубликовал видео из сауны. | http://soccernews.ru
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