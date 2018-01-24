Каррильо близок к переходу в "Саутгемптон"

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Каррильо близок к переходу в "Саутгемптон"

"Саутгемптон" договорился о переходе аргентинского нападающего "Монако" Гуидо Каррильо, Sky Sports.

По сведениям издания, переход футболиста будет официально оформлен в ближайшие дни. Сумма трансфера составит около 22 миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний Каррильо провел 15 матчей в чемпионате Франции и забил 4 гола.

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