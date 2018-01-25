Каррильо стал игроком "Саутгемптона"

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Каррильо стал игроком "Саутгемптона"

Аргентинский нападающий Гуидо Каррильо перешел из "Монако" в "Саутгемптон", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 22 миллиона евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с английским клубом контракт до лета 2021 года. Форвард будет играть за "святых" под девятым номером.

26-летний Каррильо выступал за "Монако" с 2015 года, провел за клуб 93 матча и забил 18 голов. Ранее играл за "Эстудиантес". Чемпион Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.

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