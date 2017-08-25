Каррильо стал игроком "Уотфорда"

"Уотфорд" на своём официальном сайте объявил о переходе вингера "Бенфики" Андре Каррильо.

Английский клуб арендовал 26-летнего перуанца на один сезон с правом последующего выкупа.

Каррильо выступает за "Бенфику" с лета 2016 года, сыграл 31 матч и забил 3 гола.

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