Карсдорп: "Мои первые впечатления, безусловно, очень хорошие"

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Карсдорп: "Мои первые впечатления, безусловно, очень хорошие"

Новоиспеченный игрок "Ромы" Рик Карсдорп прокомментировал свой трансфер в римский клуб.

"Мои первые впечатления, безусловно, очень хорошие. Я приезжал сюда на три дня с друзьями около шести месяцев назад и очень полюбил Рим. Я здесь уже пару дней. Я не говорю по-итальянски, и мой английский тоже не так хорош, но за "Рому" играет Кевин Строотман. Он многое рассказал мне о городе и команде, так что на первых порах он будет помогать мне с адаптацией.

Раньше я играл на позиции атакующего хавбека, где-то в 18 или 19 лет меня переквалифицировали в защитника. Что касается моих лучших качеств, я сильный и быстрый, и у меня приличный удар. Тем не менее я могу прибавить в оборонительных качествах. Я не хочу никому подражать. Мой собственный стиль отличается тем, что я начинал на позиции атакующего полузащитника. Меня часто называют "поездом" - думаю, это из-за того, что я очень быстрый" - приводит слова Карсдорпа сайт "Ромы".

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