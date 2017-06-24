Карсдорп переходит в "Рому"

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Карсдорп переходит в "Рому"

Защитник "Фейеноорда" Рик Карсдорп продолжит карьеру в "Роме", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, сам футболист намерен в понедельник, 26 июня, подписать контракт с римским клубом. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний Карсдорп сыграл за "Фейеноорд" 41 матч во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

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