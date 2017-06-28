Карсдорп перешел в "Рому"

Защитник "Фейеноорда" Рик Карсдорп стал игроком "Ромы", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист заключил с "волками" соглашение до 2022 года. Стоимость сделки составила 14 миллионов евро.

"Трансфер в "Рому" - огромный шаг для меня. Я пришел сюда с большим энтузиазмом и желанием играть, чтобы воплотить свои мечты в жизнь. Я понимаю, что еще многого нужно добиться и улучшить многие компоненты, и я надеюсь сделать это здесь" - заявил игрок.

В минувшем сезоне Карсдорп провел 42 матча, забил один гол и отдал 7 ассистов.

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