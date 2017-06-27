Карсдорп в шаге от перехода в "Рому"

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Карсдорп в шаге от перехода в "Рому"

Защитник "Фейеноорда" Рик Карсдорп в ближайшее время станет игроком "Ромы", сообщает Voetbal International.

По информации источника, клубы уже согласовали трансфер 22-летнего футболиста. Сумма сделки составит 17 миллионов евро.

Сам Карсдорп уже прибыл в Рим для прохождения медицинского обследования, после которого он подпишет с "Ромой" пятилетний контракт.

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