Карта Парижа появится на футболках ПСЖ: опубликовано фото

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Карта Парижа появится на футболках ПСЖ: опубликовано фото

В выездной форме ПСЖ будет использован необычный дизайн номеров, сообщает NSS Magazine.

По сведениям источника, на номерах будут использована карта Парижа, на которой можно будет увидеть Триумфальную арку и Елисейские поля.

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