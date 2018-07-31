Карта Парижа появится на футболках ПСЖ: опубликовано фото

В выездной форме ПСЖ будет использован необычный дизайн номеров, сообщает NSS Magazine.

По сведениям источника, на номерах будут использована карта Парижа, на которой можно будет увидеть Триумфальную арку и Елисейские поля.

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