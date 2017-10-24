"Картахена" – "Севилья" - 0:3 (обзор)

Теги севильякартахена

"Картахена" – "Севилья" - 0:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 1/16 финала Кубка Испании между "Картахеной" и "Севильей" (0:3).

Видео: "Картахена" – "Севилья".

 

Не пропустите: Кубок Испании: "Севилья" разгромила "Картахену", "Малага" уступила "Нумансии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига чемпионов в Кубке Германии: РБ "Лейпциг" принимает "Баварию"

Лига чемпионов в Кубке Германии: РБ "Лейпциг" принимает "Баварию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 9 25
2 Валенсия 9 21
3 Реал Мадрид 9 20
4 Атлетико Мадрид 9 19
5 Леганес 9 17
6 Вильярреал 9 16
7 Бетис 9 16
8 Севилья 9 16
9 Реал Сосьедад 8 13
10 Сельта Виго 9 11
11 Атлетик Бильбао 9 11
12 Леванте 9 11
13 Хетафе 9 9
14 Эспаньол 8 9
15 Депортиво Ла-Корунья 8 8
16 Эйбар 9 7
17 Жирона 8 6
18 Лас Пальмас 9 6
19 Алавес 9 3
20 Малага 9 1
Полная таблица

топ-5 тегов