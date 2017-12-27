Карвахаль: "Барселона" еще не выиграла титул"

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль высказался о шансах своей команды отстоять чемпионский титул Ла Лиги в текущем сезоне.

" Мы еще не проиграли, а "Барселона" не выиграла. Есть много нюансов. Мы попробуем выиграть все оставшиеся матчи, и тогда увидим, сможем ли мы отстоять титул. Ни один чемпионат не выигрывается и не проигрывается в декабре ", - цитирует 25-летнего бека королевского клуба AS.

Напомним, Карвахаль прокомментировал возможное подписание "Реалом" Неймара. | soccernews.ru