Карвахаль: "Бэйла освистали, потому что от него многого ждут"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль сказал слова поддержки нападающему команды Гарету Бэйлу.

Напомним, что в игре Примеры против "Валенсии" (2:2) болельщики освистали игру валлийца.

"Бэйла освистали, потому что от него многого ждут. Своим поведением болельщики доказывают Гарету, что рассчитывают на него", - сказал он.

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