Карвахаль близок к возвращению в строй

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Карвахаль близок к возвращению в строй

Фото инстаграм Дани Карвахаля

Восстановление правого защитника мадридского "Реала" Дани Карвахаля после травмы близится к завершению.

Напомним, что 29-летний футболист с середины февраля лечится от мышечного повреждения бедра.

По информации Marca, во время паузы на матчи сборных испанский фулбек вернулся к тренировкам на поле и начал работать с мячом.

Ожидается, что уже на следующей неделе Карвахаль сможет заниматься в общей группе.

В текущем сезоне игрок провёл за "Реал" всего 12 матчей и сделал 4 ассиста.

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