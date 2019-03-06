Карвахаль дал комментарии после разгромного поражения от "Аякса"

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Карвахаль дал комментарии после разгромного поражения от "Аякса"

Защитник "Реала" Дани Карвахаль прокомментировал вылет команды из Лиги Чемпионов от "Аякса" (3:5 по сумме двух встреч).

"Ужасные ощущения. За одну неделю мы все проиграли. Не вижу смысла оправдываться. "Аякс" превзошел нас и заслужил на выход в четвертьфинал.

Было сложно оправиться от двух поражений "Барселоне", однако мы выходили на поле с жаждой победы. Я не думаю, что цикл завершился, но мы проводим дерьмовый сезон", - приводит слова Карвахаля Marca.

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